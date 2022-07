Streit um mehr Leih-E-Bikes in Hamburg Stand: 25.07.2022 15:55 Uhr Angesichts einer geplanten Flottenaufstockung von Leih-E-Bikes in Hamburg fordert die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft den rot-grünen Senat zum Handeln auf.

"Es kann nicht sein, dass der Senat mit neuen Leih-E-Bikes jetzt weitere Stolperfallen entstehen lässt und dem dann wieder tatenlos zusieht", sagte der der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Dennis Thering, am Montag. Ein unkontrolliertes Geschäftsmodell sei schlecht für die Stadt, betonte die Verkehrsexpertin der Linken, Heike Sudmann. Die gewerblichen Anbieter setzten darauf, Geh- und Radwege kostenfrei und unbeschränkt nutzen zu können. Schon die E-Scooter hätten gezeigt, "dass Stolperfallen und vollgemüllte Wege das Ergebnis sind".

"Es fehlt eine klare Strategie der Verkehrsbehörde"

Am Sonntag hatte der Chef der SPD-Fraktion in der Bezirksversammlung Eimsbüttel mitgeteilt, dass zwei Verleiher in Hamburg insgesamt etwa 2.000 zusätzliche Leih-E-Bikes auf die Straßen bringen wollten, und in diesem Zusammenhang die vom grünen Koalitionspartner geleitete Verkehrsbehörde kritisiert. "Es fehlt eine klare Strategie der Verkehrsbehörde für die Sharing-Angebote, die verhindern könnte, dass es zu einem Wildwuchs ohne klare Regeln kommt", erklärte Gabor Gottlieb.

SPD-Fraktion: Konzessionsmodell für Sharing-Dienste

Auch die SPD-Bürgerschaftsfraktion sei der Auffassung, "dass es für alle Sharing-Dienste – egal ob Auto, Fahrrad oder E-Scooter – ein Konzessionsmodell braucht, bei dem die Stadt bestimmt, wie viele Fahrzeuge pro Anbieter wo im Einsatz sind", sagte deren Verkehrsexperte Ole Thorben Buschhüter. Dafür müsse der Bund den rechtlichen Rahmen schaffen. "Denn für die Mobilitätswende brauchen wir dauerhaft mehr Fahrzeug-Sharing im gesamten Stadtgebiet. Deshalb gehe ich davon aus, dass die Verkehrsbehörde die Einführung des neuen Angebotes auch eng begleiten wird", sagte Buschhüter.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 26.07.2022 | 06:00 Uhr