Stand: 21.05.2022 12:37 Uhr Streit um Turnschuhe: Polizeieinsatz in der Innenstadt

Limitierte Sneaker sind heiß begehrt - das hat am Sonnabendmorgen zu einem großen Einsatz der Hamburger Polizei geführt. 500 bis 600 Menschen hatten sich vor einem Geschäft in der Mönckebergstraße in die Schlange gestellt, um die neuen "Air Jordan 4 Military Black" für rund 200 Euro zu kaufen. In der Schlange gab es dann Streit und Auseinandersetzungen. Letztlich wurde der Verkauf abgesagt und die Wartenden nach Hause geschickt. | Sendedatum NDR 90,3: 21.05.2022 13:00