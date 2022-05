Stand: 28.03.2019 06:36 Uhr Streit um Schaugewächshäuser eskaliert

Ungewöhnlich harte Bandagen im Streit um die schleppende Sanierung der Schaugewächshäuser in Planten un Blomen: Nach Vorwürfen von SPD-Abgeordneten wehrt sich die grüne Wissenschaftsbehörde mit scharfen Worten. Die Grünen sind sauer und deutlich verärgert.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs hatte die verbale Schlacht eröffnet: "Die grüne Wissenschaftsbehörde kriegt die Sanierung der Tropengewächshäuser nicht hin und will die Verantwortung an die SPD abschieben", schreibt Kahrs. Der SPD-Politiker hat 13 Millionen Euro in Berlin an Sanierungsmitteln locker gemacht, Hamburg gibt die andere Hälfte. Drei Jahre lang ist so gut wie nichts passiert.

Es soll zügig losgehen

Die Wissenschaftsbehörde entgegnet, sie habe lange keinen Anbieter gefunden, der die komplizierte Sanierung der Tropenhäuser in Angriff nehmen wollte. Es sei absurd, ihr deshalb Versagen vorzuwerfen. Inzwischen liegt das Projekt in der SPD geführten Baubehörde. Es soll nun zügig losgehen. Die Grünen wollen den Kahrs-Angriff trotzdem nicht auf sich sitzen lassen: Die Furcht vor den Bezirkswahlen sei offenbar groß, wenn schon "Gartenfreunde als Vorfeldorganisation eingespannt" würden - und - ebenso unfreundlich: nach 60 Jahren Regierungsverantwortung könnten die Sozialdemokraten wohl kein Interesse daran haben, die Verantwortung für den Sanierungsstau aufzurechnen.

