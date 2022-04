Stand: 02.04.2022 09:28 Uhr Streit über die Osterfeuer am Elbstrand

Noch zwei Wochen sind es bis Ostern - da wird der Streit über die Osterfeuer am Elbstrand wieder heftiger. Laut "Hamburger Abendblatt" hat das Bezirksamt in Altona einen Brief an die Feuerbauer geschrieben. Es fordert sie auf, bis Montag vereinbarten Auflagen zuzustimmen. Die Feuerbauer fühlen sich überrumpelt und wollen über das weitere Vorgehen beraten. Unter anderem wird über die Höhe der Feuer gestritten. | Sendedatum NDR 90,3: 02.04.2022 10:00

