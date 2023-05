Stand: 26.05.2023 18:10 Uhr Streit in der S-Bahn: Mann verletzt 25-Jährigen mit Messer

In der S3 sind in der Nacht zu Freitag zwischen Neuwiedenthal und Neugraben zwei 25 und 26 Jahre alte Männer in einen Streit geraten. Dabei soll laut Polizei der Ältere mit einem Messer auf den Jüngeren losgegangen sein. Der 25-Jährige wurde leicht verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete aus der S-Bahn. Beamte und Beamtinnen mit Diensthund stellten den Mann, der dabei leichte Bissverletzungen erlitt. Die Polizei brachte den 26-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er auf freien Fuß. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 26.05.2023 | 19:30 Uhr