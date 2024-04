Stand: 07.04.2024 09:33 Uhr Streit in Hausbruch: Mann mit Messer verletzt

In Hausbruch ist am Samstagabend ein Streit in einem Wohnheim eskaliert. Ein Mann wurde mit einem Messer schwer verletzt. Der 60-Jährige hatte sich mit einem Mann gestritten, den er offenbar selbst eingeladen hatte. Er verletzte den Besucher dabei leicht mit einer Schere. Daraufhin griff dieser zu einem Messer und stach zu. Der 58-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.04.2024 | 10:00 Uhr