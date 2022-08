Streit in Hamburger FDP: Heute Sitzung des Landesvorstands Stand: 22.08.2022 10:09 Uhr Bei der Hamburger FDP schwelt der Streit zwischen Landeschef Michael Kruse und dem Parteinachwuchs von den Jungen Liberalen ("JuLis") vor der heutigen Sitzung des Landesvorstands weiter.

Im parteiinternen Streit geht es immer noch um die scharfe Kritik mehrerer "JuLis" an Kruse. Dieser wollte sie deshalb am liebsten aus der Partei schmeißen und bekam es daraufhin mit FDP-Urgestein Gerhard Baum zu tun. Der frühere Bundesinnenminister vertritt die Jungliberalen in dem Streit juristisch. Gleichzeitig wurde der Ton immer polemischer - Kruse musste sich zwischenzeitlich anhören, er wolle die Partei säubern.

AUDIO: Hamburger FDP vor Landesvorstandssitzung (1 Min) Hamburger FDP vor Landesvorstandssitzung (1 Min)

Parteinachwuchs fordert Entschuldigung von Kruse

Jetzt schlägt Kruse vor, den Streit beizulegen. Der Landesvorstand soll heute noch einmal klarstellen, dass die vier Jungliberalen nicht aus der Partei ausgeschlossen werden sollen. Das reicht dem Parteinachwuchs aber bei weitem nicht aus. Er fordert eine Entschuldigung von Kruse. Und der Landesvorstand soll erklären, dass er die Mitgliedsrechte der vier Jungliberalen verletzt hat. Sie wollen - das wird in Gesprächen mit ihnen deutlich - Kruse weiterhin in seine Schranken verweisen.

Zuletzt hatte die Hamburger "JuLi"-Chefin Theresa Bardenhewer das Handtuch geworfen und schwere Vorwürfe gegen Kruse erhoben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.08.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel FDP