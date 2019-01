Stand: 12.01.2019 14:48 Uhr

Streit in Hamburg-Horn eskaliert: Zwei Verletzte

In der Nacht zum Sonnabend sind in Hamburg-Horn zwei Gruppen von Jugendlichen aneinandergeraten. Zwei Menschen wurden leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei fielen Schüsse aus einer Schreckschusspistole - Beamte hatten mit Hilfe von Spürhunden Hülsen am Ort der Auseinandersetzung in der Rennbahnstraße entdeckt. Auch Pfefferspray und ein Totschläger sollen zum Einsatz gekommen sein An dem Vorfall waren laut Polizei etwa acht bis 13 Personen beteiligt.

Jugendliche schweigen zu Hintergründen

Die beiden Verletzten wurden in der Nacht noch vor Ort von einem Arzt behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind nicht bekannt. Keiner der Beteiligten wollte zu dem Vorfall aussagen. Beim Eintreffen der Beamten liefen bis auf die Verletzten alle Beteiligten davon.

