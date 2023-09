Stand: 10.09.2023 18:38 Uhr Streit in Flüchtlingsunterkunft eskaliert

Im Stadtteil Rönneburg ist ein Streit zwischen zwei Großfamilien in einer Unterkunft für Geflüchtete eskaliert. Am Samstagabend waren 20 bis 30 Menschen an einer Auseinandersetzung beteiligt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Insgesamt sechs Menschen wurden leicht verletzt. Auslöser für den Streit waren wohl Auseinandersetzungen zwischen zwei Kindern. Erst vor einem Monat war es in der Unterkunft zu Streitigkeiten zwischen Familien und einer Massenschlägerei gekommen.

