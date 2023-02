Stand: 17.02.2023 07:36 Uhr Streit in Flüchtlingsunterkunft: Mehrere Verletzte

In Ohlsdorf ist am Donnerstagabend ein Streit zwischen Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft in der Straße Große Horst eskaliert. Vier Männer sollen dort aufeinander losgegangen sein - unter anderem mit einer Eisenstange. Drei der Männer wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der vierte Beteiligte wurde festgenommen. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar.

