Stand: 07.06.2022 07:35 Uhr Streit im Schanzenviertel eskaliert

Am Montagabend ist ein Streit im Schanzenviertel eskaliert. Ein Mann wurde im Baschupark am Schulterblatt von seinem Kontrahenten offenbar mit einer Farbmunitionswaffe beschossen, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Angreifer flüchtete anschließend. In einem nahegelegenen Hinterhof entdeckten Polizisten den Mann. | Sendedatum NDR 90,3: 07.06.2022 08:00

