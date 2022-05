Stand: 08.05.2022 13:36 Uhr Streit auf Reeperbahn: 24-Jähriger mit Messer schwer verletzt

Ein Unbekannter hat auf der Reeperbahn einen 24-Jährigen schwer verletzt. Im Zuge einer Auseinandersetzung habe der Täter in der Nacht zum Sonntag ein Messer gezogen und damit dem Mann in den Oberkörper gestochen, teilte die Polizei mit. Nun werden Zeuginnen und Zeugen gesucht. Der Tatverdächtige trug den Angaben zufolge einen grauen Jogginganzug sowie eine weiße Kappe. Er sei in Richtung Holstenstraße geflüchtet. | Sendedatum NDR 90,3: 08.05.2022 14:00