Stand: 22.06.2022 08:29 Uhr Streit am Jungfernstieg: 26-Jähriger verletzt

Am Jungfernstieg ist in der Nacht zum Mittwoch ein Streit eskaliert. Dabei wurde ein 26-Jähriger durch ein Messer oder eine Flasche verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Die Polizei fasste eine 17-Jährige, die auf den Mann eingestochen haben soll. | Sendedatum NDR 90,3: 22.06.2022 08:30