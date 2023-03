Streiks im Gesundheitswesen gestern und heute in Hamburg Stand: 15.03.2023 08:15 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat die Warnstreiks im öffentlichen Dienst ausgeweitet. Nachdem sie bereits für Dienstag Beschäftigte im Hamburger Gesundheitswesen aufgerufen hatte, die Arbeit niederzulegen, geht es am Mittwoch weiter. Betroffen sind Krankenhäuser, psychiatrische Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdienste. Und auch bei der Hafenverwaltung HPA wird gestreikt.

Der Warnstreik steht unter dem Motto "Gesundheit ist Gold wert und wir sind es auch". Konkret aufgerufen sind unter anderem die Beschäftigten der Asklepios-Kliniken Altona, Barmbek, Harburg, Nord, St. Georg, Wandsbek und des Westklinikums Hamburg sowie des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf (UKE). Da der Haustarifvertrag der Schönklinik Hamburg Eilbek im Wesentlichen inhaltsgleich mit dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes sei, seien auch deren Beschäftigte zum Warnstreik aufgerufen.

Versammlungen und Demonstrationen

Vor dem Gewerkschaftshaus am Besenbinderhof in St. Georg fand am Dienstagvormittag eine gemeinsame Streikversammlung statt. Hunderte Beschäftigte nahmen daran teil. Heute beginnt um 9.30 Uhr eine Demonstration auf dem Gänsemarkt und führt von dort zum Gewerkschaftshaus. Die Warnstreiks dauern jeweils vom Beginn der Früh- bis zum Ende der Spätschicht.

Ver.di: Bisheriges Angebot in Wahrheit eine Reallohnkürzung

Ver.di-Landesfachbereichsleiterin Gesundheit, Hilke Stein, rechnet damit, dass insgesamt rund 1.500 Menschen dem Streikaufruf gefolgt sind. Im Vorwege hatte sie betont, dass Pflegekräfte, Ärzte, Therapeutinnen, Sanitäter, Reinigungskräfte, Laborassistentinnen sich darum kümmerten, dass das Gesundheitssystem funktioniere. "Das muss sich natürlich auch im Lohn widerspiegeln." Das bisherige Angebot der Arbeitgeber sei in Wahrheit eine kräftige Reallohnkürzung und löse viel Wut bei den Beschäftigten aus.

10,5 Prozent mehr Lohn gefordert

Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeberseite bietet bislang fünf Prozent mehr Geld in zwei Schritten und Einmalzahlungen in Höhe von 2.500 Euro. Die dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März in Potsdam verabredet.

Auch Warnstreik bei der HPA und auf einzelnen Schiffen

Neben dem Gesundheitswesen gab es am Dienstag auch einen Warnstreik bei der Hafenverwaltung HPA. Nach Angaben von ver.di haben dort rund 200 Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Davon betroffen sind demnach auch die sogenannten Lotsenversetzboote, also die Schiffe, die Lotsen zu ein- und auslaufenden Schiffen bringen. Ein Notdienst in diesem Bereich ist eingerichtet. Laut HPA kann bislang auch der Betrieb der Schleusen sowie der großen Brücken aufrechterhalten werden.

