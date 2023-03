Streik in autonomen Frauenhäusern in Hamburg Stand: 07.03.2023 12:16 Uhr In den autonomen Frauenhäusern in Hamburg wird heute gestreikt. Mitarbeiterinnen und viele Bewohnerinnen fahren heute zu einer bundesweiten Protestkundgebung nach Berlin.

von Marie-Caroline Chlebosch und Isabel Lerch

In Berlin wollen auch die Hamburgerinnen die Politik auffordern, die Vorgaben der Istanbul-Konvention umzusetzen. Dieses Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen hat Deutschland unterschrieben.

Hamburgs Frauenhäuser über 90 Prozent ausgelastet

Danach fehlten bundesweit 15.000 Plätze in Frauenhäusern. Allein in Hamburg sind es mindestens 200 erklärt Anika Ziemba, Mitarbeiterin in einem der autonomen Frauenhäuser. Tatsächlich sind Hamburgs Frauenhäuser über 90 Prozent ausgelastet. Weiter fordern die Frauen eine sichere Finanzierung aller Frauenhäuser, mehr Personal und einen besseren Schutz von Kindern und Frauen in Sorgerechts- und Umgangsverfahren.

Zentrale Notaufnahmestelle bleibt weiter besetzt

Auch wenn in den Frauenhäusern heute kaum jemand zu erreichen sein wird, die zentrale Notaufnahmestelle der Hamburger Frauenhäuser bleibt rund um die Uhr besetzt, versichert Anika Ziemba vom 4. Frauenhaus e.V.. Die zentrale Notaufnahme ist die erste Anlaufstelle für schutzsuchende Frauen und vermittelt an die sechs Frauenhäuser in Hamburg weiter. "Frauen, die den mutigen Schritt raus aus der Gewaltbeziehung gehen, müssen Strukturen vorfinden, die ihnen ein gewaltfreies Leben ermöglichen", sagt Sylvia Haller von der zentralen Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser.

Zentrale Hilfsangebote in Hamburg:



Notaufnahme 24/7 der Hamburger Frauenhäuser: 040 / 8000 4 1000

Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: (0800) 0116016

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 07.03.2023 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Frauenpolitik Gesundheitspolitik Coronavirus