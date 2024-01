Streik bei der Bahn endet früher: Notfahrplan in Hamburg gilt weiter Stand: 28.01.2024 06:17 Uhr Der bundesweite Streik der Lokführergewerkschaft GDL endet früher als geplant. Die Deutsche Bahn und die GDL wollen wieder verhandeln. Das hat Bahn-Sprecherin Anja Bröker am Sonnabend mitgeteilt.

Der Streik der Lokführerinnen und Lokführer im Personenverkehr soll demnach am Montagmorgen um 2 Uhr enden. Ursprünglich sollte der Ausstand bis 18 Uhr am Montag dauern. Dennoch werde es im Verlauf des Montags noch zu vereinzelten Einschränkungen im Angebot des Fernverkehrs kommen, sagte Bröker. Der Streik im Güterverkehr endet ebenfalls früher, und zwar am Sonntag um 18 Uhr statt am Montagabend.

Bis März kein weiterer Streik

Bis zum 3. März wurde eine Friedenspflicht vereinbart, wie es seitens der Sprecherin der Bahn weiter hieß. Die GDL habe zugesagt, dass es vorerst keine weiteren Streiks geben soll. Bis dahin solle unter Ausschluss der Öffentlichkeit weiter über die Tarife verhandelt werden. Ziel sei es, bis Anfang März einen Tarifabschluss zu erzielen.

Inflationsausgleichsprämie kommt

Bereits vereinbart wurde die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie im März in Höhe von 1.500 Euro. Bei der Frage nach höheren Entgelten hat sich die Bahn eigenen Angaben zufolge bereit gezeigt, auch über Festbeträge statt nur über prozentuale Erhöhungen zu verhandeln. Das für die GDL besonders wichtige Thema Arbeitszeit steht bei den anstehenden Verhandlungen ebenfalls auf der Agenda. Die Bahn sei bereit, über "Modelle zur Arbeitszeitverkürzung" für Schichtarbeiterinnen und -arbeiter zu sprechen, hieß es.

Notbetrieb bei der S-Bahn - U-Bahnen und Busse fahren

Bis zum Ende des Streiks bietet die Hamburger S-Bahn einen Notbetrieb an. Auf den Linien S1, S2 und S3 soll es einen 20-Minuten-Takt geben. Die S5 zwischen Neugraben und Stade soll stündlich fahren. Bislang funktionierte der Notbetrieb weitgehend. U-Bahnen und Busse sind nicht von dem Streik betroffen.

Regional- und Fernverkehr massiv beeinträchtigt

Im Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn kommt es bis Montagfrüh zu massiven Beeinträchtigungen. Die Unternehmen Erixx, Metronom und AKN werden nicht bestreikt, allerdings führt der Streik auch auf diesen Verbindungen zu Ausfällen und Verspätungen. Beim Fernverkehr fallen nach Angaben der Bahn etwa 80 Prozent der Züge aus. Die Bahn bittet alle Reisenden, sich über ihre Verbindungen vorab zu informieren - auf der Internetseite der Bahn, in der App DB Navigator oder telefonisch unter der kostenfreien Nummer 08000-996633.

Streik wirkt sich auch auf Flughafen aus

Der Lokführerstreik beeinträchtigt auch den Betrieb am Hamburger Flughafen. "Es wird schwieriger für die Leute zum Flughafen zu kommen", erklärte der Geschäftsführer des Airports, Christian Kunsch. Aus Angst, ihren Flug zu verpassen, kämen viele Passagiere zwei oder drei Stunden früher als nötig zum Flughafen. Die Terminals seien darum voller als sonst. Vor dem Check-in bildeten sich lange Schlangen, obwohl die Schalter noch gar nicht geöffnet seien. "Unser normaler Prozess wird gestört", sagte Kunsch. Auf seiner Internetseite rät der Airport, U-Bahnen und Busse für die Anreise zu nutzen. Auf die Flugbuchungen hat der Streik nach Einschätzung des Airport-Chefs kaum Auswirkungen. Für ein kurzfristiges Umsteigen von der Bahn in den Flieger fehlten die Kapazitäten.

Vierter Streik im laufenden Tarifkonflikt

Die Bahn und die GDL verhandeln seit Anfang November über neue Tarifverträge. Knackpunkt ist die Forderung der GDL nach einer Senkung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohn. Der jetzige Arbeitskampf ist der vierte im laufenden Tarifkonflikt.

