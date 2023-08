Streik bei Hagenbeck in Hamburg? Geschäftsführung bietet Prämie an

Streik bei Hagenbeck? Geschäftsführung bietet Prämie an Stand: 27.08.2023 21:05 Uhr 150 Euro für Mitarbeitende, die nicht streiken. Das hat Hagenbeck-Geschäftsführer Dirk Albrecht den Beschäftigten des Tierparks angeboten. Wie es in einer Mitteilung des Tierparks heißt, könnten bereits am Montag Tierpflegerinnen und -pfleger die Arbeit niederlegen.

Albrecht begründet die "Nicht-Streik-Prämie" mit dem Wohl der Tiere. In einer Mitteilung von Hagenbeck heißt es: "Ich werde alle zulässigen Möglichkeiten ausschöpfen, um die von unseren Besuchern so geliebten Tiere vor Schaden ....zu bewahren". Albrecht hat nicht nur allen, die trotz Streiks zur Arbeit kommen, 150 Euro Brutto versprochen. Er will auch gerichtlich gegen den drohenden Arbeitskampf vorgehen.

Notfallplan zur Versorgung der Tiere

Der Geschäftsführer stützt sich auf ein Schreiben der Amtstierärztin im Bezirk Eimsbüttel. Darin heißt es, wenn den Tieren Schmerz, Leid oder Schaden zugefügt werde, könne das sogar eine Straftat sein. Die Gewerkschaft IG BAU kann die Befürchtungen nicht nachvollziehen. Laut der Gewerkschaft gibt es einen Notfallplan, um die Tiere auch während des Streiks versorgen zu können.

Mehrheit spricht sich für Streik aus

Bei einer Urabstimmung hatte sich eine Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder unter den Hagenbeck-Beschäftigten für einen Streik ausgesprochen.

Weitere Informationen Streik bei Hagenbeck? Geschäftsleitung droht mit Strafverfahren Beim Hamburger Tierpark Hagenbeck droht ein unbefristeter Arbeitskampf. Die Geschäftsleitung sieht das Tierwohl in Gefahr. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.08.2023 | 12:00 Uhr