Stand: 14.05.2024 09:00 Uhr Streik am Bau jetzt auch in Hamburg

Auf dem Bau wird zum ersten Mal seit 17 Jahren gestreikt. Am Montag ging es in Niedersachen los und am Dienstag folgt unter anderem Hamburg. Gestreikt werden soll aber nicht flächendeckend, sondern "punktuell". Hintergrund ist die geplatzte Tarifschlichtung Anfang Mai. Während die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) einen Kompromissvorschlag annahm, lehnten die Arbeitgeberverbände diesen ab. Deshalb fordert die Industriegewerkschaft nun wieder 500 Euro mehr im Monat.

