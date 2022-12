Stand: 12.12.2022 06:30 Uhr Streifenwagen landet bei glatter Straße im Gebüsch

Ein Streifenwagen der Polizei ist am Sonntagabend bei glatter Straße im Niendorfer Gehege in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen flog über einen Graben und landete in einem Gebüsch. Eine Polizistin wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus.

