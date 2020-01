Streifenwagen geht in Flammen auf 01.01.2020 10:00 Uhr 1 min | Verfügbar bis 01.02.2020

Am späten Silvesterabend haben Unbekannte in Hamburg-Steilshoop einen Streifenwagen in Brand gesetzt. Wegen Waffen und Munition an Bord konnte er nur vorsichtig gelöscht werden.