Straßenarbeiten in Schnelsen: Kosten für Anwohner explodiert

Stand: 15.01.2025 15:39 Uhr

Für einige Hausbesitzer und -besitzerinnen in Hamburg-Schnelsen sorgt eine Zahlungsaufforderung für Sorgen: Es geht um Straßenarbeiten, die vor mehr als zehn Jahren abgeschlossen wurden. Die Kosten dafür haben sich in der Zwischenzeit mehr als verdoppelt. Am Freitag endet die Zahlungsfrist.