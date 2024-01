Stand: 15.01.2024 16:38 Uhr Strafe wegen Körperverletzung nicht akzeptiert: Zverev muss vor Gericht

Der Hamburger Tennis-Profi Alexander Zverev kommt in Berlin vor Gericht. Der Prozess gegen ihn soll am 31. Mai vor dem Amtsgericht Tiergarten beginnen, wie eine Gerichtssprecherin am Montag mitteilte. Hintergrund ist ein Strafbefehl, den das Amtsgericht im Oktober 2023 gegen Zverev verhängt hatte. Demnach soll Zverev eine Geldstrafe in Höhe von insgesamt 450.000 Euro wegen Körperverletzung zahlen. Dem 26-Jährigen wird zur Last gelegt, im Mai 2020 in Berlin im Rahmen eines Streites eine Frau körperlich misshandelt zu haben. Der Tennisspieler weist den Vorwurf jedoch zurück und hat Einspruch eingelegt. Deshalb kommt es nun zum Prozess.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 15.01.2024 | 16:30 Uhr