Stand: 02.08.2024 08:43 Uhr Störungen bei der S-Bahn am Freitagmorgen

In Hamburg hat es am Freitagmorgen Probleme auf allen S-Bahn-Linien gegeben. Grund war ein Rettungseinsatz am S-Bahnhof Veddel gewesen, der schnell beendet werden konnte. Es gab Ausfälle und Verspätungen. Dazu kann es auch am Morgen weiter noch kommen, so die S-Bahn.

