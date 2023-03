Stand: 11.03.2023 16:42 Uhr Stitungen warnen vor Spekulationen zum Amoklauf

Nach dem Amoklauf in Hamburg haben zwei Stiftungen davor gewarnt, über einen Zusammenhang zwischen den Zeugen Jehovas und den Motiven des Täters zu spekulieren. Die Opfer eines Verbrechens dürften nicht zur Erklärung der Taten eines Verbrechers missbraucht werden, so die Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas und die Arnold-Liebster-Stiftung. In der gemeinsamen Stellungnahme heißt es: Jehovas Zeugen sind eine der Gewaltlosigkeit verpflichtete christliche Gemeinschaft.

