Stickoxid-Werte: Hamburg weiter auf Platz sieben

In Hamburg ist die Luft noch immer zu stark mit Stickoxiden belastet. Trotz der Dieselfahrverbote belegt die Hansestadt im Ranking der Städte mit den im Jahresmittel höchsten Werten weiter den siebten Platz. Das geht aus den endgültigen Zahlen des Umweltbundesamtes für 2018 hervor, die am Montag veröffentlicht wurden. Aufgelistet sind dort die "Intensivstädte", also die Orte mit Maximalwerten von mehr als 50 Mikrogramm des gesundheitsschädlichen Gases pro Kubikmeter Luft.

Habichtstraße am schlechtesten

Am schlechtesten war die Luft demnach in Hamburg wieder an der Habichtstraße in Barmbek, wo im Jahresmittel 55 Mikrogramm Stickoxid pro Kubikmeter Luft gemessen wurden. Das waren zwar 3 Mikrogramm weniger als 2017, aber immer noch 15 über dem EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm. Schlechter als an der Habichtstraße war die Luft nur noch an einzelnen Stationen in Stuttgart (71 Mikrogramm), Darmstadt (67), München (66), Kiel (60), Berlin und Köln (beide 59).

Etwas besser in Altona

An der Messstation an der Stresemannstraße im Bezirk Altona, wo wie an einem Streckenabschnitt der Max-Brauer-Allee seit Mai vergangenen Jahres ein Fahrverbot für ältere Diesel gilt, sank der Jahresmittelwert von 48 auf 45 Mikrogramm. An der Max-Brauer-Allee blieb der Wert unverändert bei 46 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft. Rund 323.000 Dieselfahrzeuge sind derzeit in Hamburg zugelassen, 182.000 davon erfüllen die Euro-6-Norm nicht.

