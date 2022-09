Stand: 14.09.2022 20:24 Uhr Stichwunde: Mann in Billstedt schwer verletzt

In der Straße Letternkamp in Billstedt ist am Mittwochabend ein Mann niedergestochen und schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete. Die Hamburger Polizei suchte ihn am Abend mit einem Großaufgebot. Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt.

