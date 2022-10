Stand: 05.10.2022 10:56 Uhr Steuerhinterziehung: Razzia auf der Reeperbahn

Mit Unterstützung von Spezieleinheiten der Polizei haben Steuerfahnderinnen und -fahnder in der Nacht zum Mittwoch mehrere Bordelle auf der Reeperbahn durchsucht. Es gibt Ermittlungen gegen zehn Beschuldigte, darunter auch einige Bordell-Betreiber. Sie sollen Steuern hinterzogen haben. Dabei geht es insgesamt um einen sechsstelligen Geldbetrag. Nicht nur auf dem Kiez, auch in der anderen Teilen der Stadt sowie in Schleswig-Holstein und Österreich durchsuchten die Einsatzkräfte insgesamt 46 Häuser und Wohnungen der Tatverdächtigen.

