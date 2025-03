Stand: 25.03.2025 12:39 Uhr Steuererklärung: Hamburg will elektronische Abgabe von Belegen vereinfachen

Hamburg will die elektronische Abgabe von Steuererklärungen erleichtern. Künftig können Belege elektronisch bereits beim Erstellen der Steuererklärung über das Elster-Portal hochgeladen werden. Das neue System ist an ausgewählten Finanzämtern in Hamburg und Bayern erprobt worden. Nun soll es überall in der Stadt verfügbar sein, heißt es von der Finanzbehörde. Bereits jetzt wird mehr als die Hälfte der Steuererklärungen in Hamburg elektronisch abgegeben, Tendenz steigend.

