Steuerausfall in Hamburg geringer als befürchtet Stand: 23.05.2021 07:24 Uhr Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) will am Dienstag die neueste Steuerschätzung vorlegen. Seit Jahresbeginn zeichnet sich dabei ab, dass die Einnahmen der Stadt etwas höher ausfallen als zuletzt befürchtet.

Rund 3,8 Milliarden Euro an Steuern hat Hamburg in den ersten drei Monaten dieses Jahres eingenommen. Das sind zwar rund 460 Millionen Euro weniger als noch im gleichen Zeitraum des Vorjahres, aber leicht über dem, was die Steuerschätzer noch im November vorausgesagt haben.

Wegen Lockdown: Besonders starker Rückgang bei Umsatzsteuer

Besonders stark zurückgegangen sind die Einnahmen aus der Umsatzsteuer - die meisten Einzelhandelsgeschäfte in Hamburg haben seit Jahresbeginn aufgrund des Corona-bedingten Lockdowns kaum etwas verkauft. Die Gewerbesteuer brach um mehr als ein Siebtel ein. Das geht aus dem neuesten Finanzbericht der Stadt hervor, der NDR 90,3 vorliegt.

Finanzsenator Dressel erklärte, die Zahlen zeigten, dass nicht alle Worst-Case-Szenarien in Sachen Corona-Folgen eingetreten seien. Viel hänge vom weiteren Verlauf der Pandemie und von weiteren Öffnungsschritten ab.

Bundesweit rechnen die Steuerschätzer mit noch weniger Steuern als im November vorhergesagt. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sollen die Steuereinnahmen aber etwas steigen.

