AfD-Fraktion wirft Senat vor, extremistische Vereine zu unterstützen Stand: 12.11.2020 12:59 Uhr Die Hamburger AfD-Fraktion erhebt schwere Vorwürfe gegen den Senat. Nach ihren Angaben bekommen extremistische Vereine Steuer-Vergünstigungen - obwohl das nicht erlaubt ist. Ein Skandal, sagt die AfD.

Zu den Vereinen zählt nach Angaben der AfD unter anderem das Islamische Zentrum Hamburg. Seit 1993 wird es vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft. Trotzdem, so die AfD ist es nach wie vor ein eingetragener Verein. Sprich: Spenden an das Islamische Zentrum können immer noch von der Steuer abgesetzt werden. Auch mehrere Vereine, die als linksextremistisch gelten, bekommen laut AfD Steuervergünstigungen - und das seit Jahren.

AfD schließt Klage nicht aus

Die AfD-Fraktion hat das nach eigenen Angaben seit Monaten recherchiert und den Hamburger Senat in einer Großen Anfrage damit konfrontiert - mehr als 200 Fragen hat sie gestellt. In seiner Antwort weist der Senat die Vorwürfe zurück - die Finanzbehörde prüfe jeden Verein genau. Auf einzelne Vereine wie das Islamische Zentrum gibt der Senat wegen des Steuer-Geheimnisses aber keine Auskünfte. Die AfD-Fraktion will Dienstaufsichtsbeschwerden einreichen und schließt auch eine Klage gegen den Senat nicht aus, weil der - so der Vorwurf - gegen geltendes Recht handele.

