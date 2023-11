Sterne des Sports: Betriebssportgruppe der Feuerwehr ausgezeichnet Stand: 01.11.2023 21:01 Uhr Die Sterne des Sports gibt es jedes Jahr nicht für sportliche Höchstleistungen, sondern für ein besonderes ehrenamtliches Engagement. Am Mittwochabend wurde im Haus des Sports die Betriebssportgruppe der Hamburger Feuerwehr ausgezeichnet.

Ausgezeichnet worden ist das TFA-Team der Feuerwehr. TFA steht für den englischen Begriff "Toughest FireFighter Alive" - also für die härtesten Feuerwehrleute. Bei den Wettkämpfen geht es um körperliche und geistige Fitness für kraftraubende Einsätze, aber auch um die Gewinnung von Feuerwehr-Nachwuchs. Das TFA-Team organisiert zum Beispiel den Wettkampf "Toughest Jugendfeuerwehr Alive" und die "Hamburg FireFighter Games" - beides in Deutschland einmalig. Dafür bekommt die Feuerwehr den Großen Silbernen Stern des Sports und darf im Januar nach Berlin fahren. Da wird dann bundesweit der Große Goldene Stern des Sports vergeben.

AUDIO: Sterne des Sports: Betriebssportgruppe der Feuerwehr ausgezeichnet (1 Min) Sterne des Sports: Betriebssportgruppe der Feuerwehr ausgezeichnet (1 Min)

Auch "Kids in Bewegung" und "Walking Football" geehrt

Den zweiten Platz in Hamburg hat der SC Condor erhalten. Der Sportverein kümmert sich mit dem Projekt "Kids in Bewegung" vor allem um geflüchtete Kinder aus der Ukraine. Der dritte Platz geht an den SV Nettelnburg-Allermöhe und seine Abteilung "Walking Football". Diese Fußball-Variante, bei der man nur gehen darf, richtet sich vor allem an ältere Sportlerinnen und Sportler.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.11.2023 | 19:00 Uhr