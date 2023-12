Sterne aus Joghurtdeckeln: Weltrekord in Hamburg Stand: 19.12.2023 16:42 Uhr Hamburger Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen Monaten sehr viele Deckel von Joghurtbechern abgeleckt, abgespült und zugeschnitten - für einen Weltrekord: Am Dienstag haben sie mehr als 18.800 Silbersterne an der Michaelisbrücke aufgehängt.

In den vergangenen Monaten hatten die Schülerinnen und Schüler Tausende Deckel von Bechern gesammelt, daraus Sterne gebastelt und aufgefädelt. Am Dienstag erleuchteten die Silbersterne an Lichterketten befestigt schließlich die Michaelisbrücke in Hamburgs Stadtmitte. Nach Angaben der Schulbehörde mussten die Kinder für den Rekord mehr als 18.800 Silbersterne basteln und aufhängen - was ihnen auch gelungen sei.

Spenden für Kinder-Hospiz Sternenbrücke

Die Silbersterne werden im Anschluss an die Aktion nicht weggeworfen, sondern zum Recycling verkauft. Der Gewinn und weitere Spenden von Unternehmen und Privatleuten werden an das Kinder-Hospiz Sternenbrücke gespendet. Jeder, der möchte, darf zudem gern noch Sterne basteln und dort aufhängen.

