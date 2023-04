Stand: 27.04.2023 07:23 Uhr "Stern"-Preis für Reportage über queere Kirchenmitarbeiter

In Hamburg ist am Mittwochabend der "Stern"-Preis verliehen worden - früher bekannt als Henri Nannen-Preis. Ausgezeichnet wurde untere anderem die ARD Reportage "Wie Gott uns schuf - Coming Out in der Katholischen Kirche". Einen Sonderpreis bekamen die Journalisten Oliver Hollenstein und Oliver Schröm für ihre Recherchen zur sogenannten Cum-Ex Affäre.

