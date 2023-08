Stand: 09.08.2023 18:00 Uhr Sterbehilfe: Eilbeschluss zu Antrag von Verein aus Hamburg

Ärztinnen und Ärzte dürfen Patientinnen und Patienten keine Betäubungsmittel zur Selbsttötung frei überlassen. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster in einem am Mittwoch veröffentlichten Eilbeschluss entschieden. Der Leiter des Ärzteteams des Vereins Sterbehilfe in Hamburg hatte den Antrag gestellt. Das Gericht entschied auch, dass ein Arzt keinen Anspruch darauf hat, Betäubungsmittel aus, zum Beispiel der Schweiz, einführen zu lassen. Zuvor hatte bereits das Verwaltungsgericht Köln so entschieden.

