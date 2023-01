Stand: 26.01.2023 11:50 Uhr Stellungnahme des Landesrundfunkrats zur Situation in Hamburg

Der Landesrundfunkrat des NDR in Hamburg hat sich am Mittwoch noch einmal mit den Vorwürfen bei NDR 90,3 und dem Hamburg Journal beschäftigt. In einer Stellungnahme gab das Gremium mehrere Empfehlungen ab. Unter anderem sollen die Compliance-Regeln verschärft, die Situation freier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessert und die Stellenbesetzungen transparenter gestaltet werden. Zur Zeit wird die Unternehmenskultur im gesamten NDR untersucht.

