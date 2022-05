Stand: 23.05.2022 06:30 Uhr Stellingen: Siebenjährige von Auto erfasst

In Stellingen ist am Sonntagabend ein Kind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die Siebenjährige war beim Spielen einem Ball hinterhergelaufen und auf der Hagenbeckstraße von einem Auto erfasst worden. Das Mädchen kam nach Angaben der Polizei mit mehren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. | Sendedatum NDR 90,3: 23.05.2022 06:30