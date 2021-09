Stellingen: 91-Jährige in ihrer Wohnung ausgeraubt Stand: 06.09.2021 12:28 Uhr Im Hamburger Stadtteil Stellingen ist eine 91-jährige Frau in ihrer Wohnung überfallen worden. Die Polizei sucht nach Zeuginnen oder Zeugen.

Die Rentnerin war am frühen Sonntagnachmittag auf ihrer Terrasse im Lenzweg, als ihr durch den Garten ein fremder Mann entgegenkam. Er ging direkt an ihr vorbei durch die offene Terrassentür in die Wohnung. Die Frau ging dem Mann nach und sagte ihm, dass er verschwinden solle.

Rentnerin kam leicht verletzt ins Krankenhaus

Schließlich wusste sie sich nicht anders zu helfen und schrie laut um Hilfe. Daraufhin drückte der Mann die 91-Jährige zu Boden, hielt ihr den Mund zu und riss ihr die Ohrringe von den Ohren. Dann wollte er Bargeld. Er half der Seniorin wieder auf, riss ihr das Portemonnaie aus der Hand und rannte aus der Wohnung. Die Rentnerin wurde bei dem Überfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Täter soll auffällige Jacke getragen haben

Der Täter soll laut Polizei etwa 35 bis 40 Jahre alt sein und lange Haare haben, die zu einem Zopf gebunden sind. Während des Überfalls soll er eine auffällige Jacke mit Flecktarnmuster getragen haben. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

