Stellenabbau im Hafen: Gewerkschaften machen Front Stand: 13.11.2020 11:39 Uhr Im Hamburger Hafen bahnen sich harte Auseinandersetzungen um die Sparprogramme der Terminalbetreiber an. Die Gewerkschaft ver.di appelliert auch an die Stadt, Stellenabbau nicht zuzulassen.

50 Millionen Euro will der größte Hamburger Hafenbetreiber HHLA in den kommenden Jahren im laufenden Betrieb einsparen, Eurogate hat ein Sparprogramm in ähnlicher Höhe aufgelegt - und erst Anfang der Woche den Betriebsrat in Waltershof auf harte Zeiten eingeschworen. Auch betriebsbedingte Kündigungen sind dabei nicht ausgeschlossen. Begründung für den Sparkurs: die deutschen Häfen können im Vergleich zur Konkurrenz in Rotterdam und Antwerpen nicht mehr mithalten.

Gewerkschaft spricht von Mogelpackung

Die Gewerkschaft ver.di schlägt jetzt Alarm - und spricht von einer Mogelpackung. Der aktuelle Wirtschaftseinbruch sei durch Corona bedingt und dürfe nicht auf dem Rücken der Hafenarbeitenden ausgetragen werden, so Natale Fontana, Landesfachbereichsleiter Verkehr bei ver.di. Noch im vergangenen Jahr hätten die Hafenunternehmen Zuwächse eingefahren und in diesem Jahr trotz Corona im Ausland zugekauft. Die Gewerkschaft nimmt dabei auch die Stadt in die Pflicht: Investitionen in den Hafen müssen laut Fontana daran gekoppelt werden, dass Arbeitsplätze erhalten werden.

