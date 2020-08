Stand: 29.08.2020 17:22 Uhr - Hamburg Journal

Streit um muslimisches Gräberfeld

Die beiden verstorbenen Brüder von Kehad Isa liegen liegen auf dem Friedhof Finkenriek in Wilhelmsburg begraben. Die offizielle Liegezeit der Gräber endet im Jahr 2036. Aber die vierzig Gräbern auf dem muslimischen Grabfeld sollen für den zukünftigen Bau der Autobahn 26 umgebettet werden. "Es fühlt sich so an, als ob ich meine Brüder ein zweites Mal beerdigen müsste. Emotional ist das für mich eine extrem starke Belastung", sagt Isa.

Keine Bestattungen mehr

Aufgrund der Planungen für die A 26 hatte der für den Friedhof zuständige Bezirk Mitte vor sieben Jahren entschieden, keine Bestattungen auf diesem Gräberfeld mehr zuzulassen. Zudem hatte der Bezirk Ende vergangenen Jahres geplant, diesen Teil des Friedhofs aufzuheben. Dagegen hatte Kehad Isa eine Anwältin eingeschaltet. Der Beschluss wurde zunächst zurückgenommen. Sorina Weiland, Sprecherin des Bezirksamts Hamburg Mitte verteidigt die Entscheidung: "Ursprünglich ist es so, dass diese A 26-Planung eine Rolle gespielt hat, aber für uns ausschlaggebend ist eben auch tatsächlich, die Forderung des Rechnungshofes, die Friedhofsflächen zu verkleinert". Isa hält dagegen: "100 Prozent ist das vorgeschoben. Man versucht hier mit allen Mitteln Fakten zu schaffen, sodass ich nicht die Möglichkeit habe, zu klagen".

Verständnis, aber keine Lösung

Parallel zur Friedhofsneuordnung, laufen die Vorbereitungen für ein Planfeststellungsverfahren für die A 26. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Planungsgesellschaft Deges, die im Auftrag des Bundes die Autobahn planen, haben Verständnis für die Angehörigen und deren Wünsche nach einem Tunnel oder einer Brücke zum Erhalt des Gräberfeldes. "Wir werden aus technischer Sicht keine Alternative finden können, die den Verbleib der Gräber an der Stelle ermöglicht. Ich gehe schon davon aus, dass das übergeordnete allgemeine Interesse für die A 26 in dieser Lage inklusive des Tunnels möglicherweise über das Einzelinteresse eines Angehörigen, was ich sehr gut verstehen kann, hinweg geht", sagt Sebastian Haß, Projektleiter bei der Deges.

Verhärtete Fronten

Quasi als Entschädigung für die Verlegung der Gräber hatte die Deges auf dem Friedhof in Wilhelmsburg ein muslimisches Waschhaus und ein neues Gräberfeld finanziert. Damals hieß es, dass damit ein Kompromiss für alle gefunden sei. Zur Feier waren Angehörige wie Kehad Isa nicht eingeladen. "Das ist die letzte Ruhestätte und das soll die letzte Ruhestätte bleiben. Da ich die Möglichkeit habe, Rechtsmittel einzulegen werde ich das machen. Das habe ich auch der Deges angekündigt. So lange ich lebe, werde ich dagegen vorgehen. Das ist auch eine Kampfansage an die Deges", sagt Isa.

Die Fronten sind verhärtet. Ende des Jahres soll das Planfeststellungsverfahren für die A 26 starten.

