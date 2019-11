Stand: 18.11.2019 11:58 Uhr

Steinmeier: Streitkultur wieder neu lernen

Auf der heutigen Jahresversammlung der Hochschulrektorenkonferenz in Hamburg geht es um die Themen Wissenschafts- und Meinungsfreiheit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier forderte zu Beginn der Veranstaltung - angesichts von Hass und Hetze im politischen Diskurs - wieder mehr Streitkultur. Mit ihr und nicht mit Meinungsfreiheit hätte die Gesellschaft ein Problem. Die Streitkultur müsse aufs Neue gelernt werden, so Steinmeier.

Steinmeier zu Gast in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 18.11.2019 12:00 Uhr Rektoren und Präsidenten deutscher Hochschulen diskutieren heute in Hamburg über Wissenschafts- und Meinungsfreiheit. Bundespräsident Steinmeier forderte zu Beginn der Veranstaltung mehr Streitkultur.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Bundespräsident trat außerdem Klagen über eine angeblich staatliche Meinungszensur und fehlende Meinungsfreiheit in Deutschland entgegen. "Wer das behauptet, lügt und führt Menschen in die Irre", so Steinmeier. Wer das glaube, falle auf eine bewusste Strategie interessierter verantwortungsloser Kräfte herein. Außerdem dürfe eine angeblich gefühlte Freiheitseinschränkung "kein Freibrief" sein für die "Verbreitung rücksichtsloser Beleidigungen und für ungebremsten Hass auf alle, die anders leben, anders denken, anders aussehen, anders lieben".

Diskussion zur Verantwortung der Hochschulen

In einer Podiumsdiskussion am Vormittag geht es um das Thema "70 Jahre Artikel 5 - Die Hochschulen in der Verantwortung". Am Abend werden zudem die mit 25.000 Euro dotierten Preise für Hochschulkommunikation überreicht. An der Versammlung nehmen etwa 250 Rektoren und Präsidenten der deutschen Hochschulen teil.

Debatte über Meinungsfreiheit an Hochschulen

Zum Semesterbeginn hatte der umstrittene AfD-Mitgründer Bernd Lucke mit seinen Vorlesungen eine Debatte um Meinungsfreiheit an Hochschulen ausgelöst. Das Thema Wissenschafts- und Meinungsfreiheit auf der Jahresversammlung der Hochschulrektorenkonferenz war laut einer Sprecherin aber schon zuvor festgelegt worden.

Lucke-Vorlesungen massiv gestört

Lucke war in diesem Semester an seinen Lehrstuhl für Volkswirtschaft zurückgekehrt, nachdem er nicht erneut in das Europäische Parlament eingezogen war. Er ist ordentlicher Professor und Beamter des Landes. Aus der AfD, die er 2013 mitgegründet hatte, war der Ökonom im Juli 2015 ausgetreten. Bei seinen ersten beiden Vorlesungen im Oktober war Lucke massiv gestört worden. Die beiden folgenden Vorlesungen konnte er unter Polizeischutz abhalten, private Sicherheitskräfte kontrollierten die Studenten beim Eingang. Außerdem erhielt Lucke private Personenschützer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.11.2019 | 10:00 Uhr