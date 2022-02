Steilshooper Einkaufszentrum soll wiederbelebt werden Stand: 23.02.2022 07:45 Uhr Kakerlaken, Baumängel, Leerstand: Seit Jahren ist das Einkaufszentrum Steilshoop immer wieder in den Schlagzeilen. Das soll nun ein Ende haben. Der neue Eigentümer und der Bezirk Wandsbek wollen das Einkaufszentrum wiederbeleben.

Ein erster Schritt gegen den Leerstand ist getan: Eine Impfstation und ein Testzentrum sind ins Center eingezogen. Erste grobe Mängel sind beseitigt, Heizungen und Wasserschäden repariert. Im Januar hatte der Senat die Mitte von Steilshoop erneut zum Fördergebiet erklärt. Ziel ist es unter anderem, das Nahversorgungszentrum zu erhalten und anliegende Wohngebäude klimagerecht zu sanieren.

Steilhoop soll "Ort zum Wohlfühlen werden"

Die neue Eigentümer-Gesellschaft arbeitet eng mit dem Bezirksamt Wandsbek zusammen. "Steilshoop hat es verdient, dass wir alles tun, damit es ein Ort zum Wohlfühlen wird", sagte Bezirksamtsleter Thomas Ritzenhoff. "Ich glaube, dass wir da auf dem richtigen Weg sind." Fachbehörde, Bezirk und Investor seien sich einig bei den Zielen.

Proteste gegen Wohnungsneubau

Auch die Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils sollen sich an der Umgestaltung ihres Zentrums beteiligen können. Zuletzt hatte es dort Proteste gegen den geplanten Wohnungsneubau gegeben. In bis zu sieben Stockwerke hohen Häusern sollen 500 neue Wohnungen entstehen. In zwei Jahren beginnen dort auch die Bauarbeiten für eine Haltestelle der U5.

