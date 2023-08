Stand: 29.08.2023 16:00 Uhr Steilshoop: Quartiersbüro in Einkaufszentrum eröffnet

Das Zentrum von Steilshoop soll attraktiver werden. Seit eineinhalb Jahren ist der Bereich rund um das Einkaufszentrum an der Gründgensstraße ein sogenanntes RISE-Fördergebiet. Am Dienstag wurde das Quartiersbüro in der Ladenpassage des Einkaufsszentrums eröffnet. Ein Meilenstein, wie Geschäftsführer Mike Hemmerich sagt. Im Quartiersbüro können sich die Anwohnerinnen und Anwohner über die Entwicklung des Zentrums informieren. Auch das Einkaufszentrum und das angrenzende Ärztehaus sollen saniert werden.

