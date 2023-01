Stand: 27.01.2023 07:32 Uhr Steilshoop: Hamburger Feuerwehr löscht Wohnungsbrand

Am Donnerstagabend hat die Hamburger Feuerwehr einen Wohnungsbrand in im Stadtteil Steilhoop gelöscht. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand - die Wohnung war leer. Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses im Gropiusring konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Rund 40 Feuerwehrleute waren zwei Stunden lang im Einsatz. Warum das Feuer ausgebrochen war, ermittelt die Polizei.

