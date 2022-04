Stand: 10.04.2022 11:19 Uhr Steilshoop: Anwohnende melden Schüsse

In Hamburg-Steilshoop hat es in der Nacht zu Sonntag eine Schießerei gegeben. Anwohnende hatten gegen 1 Uhr die Polizei gerufen, weil sie Schüsse gehört hatten. An der Bushaltestelle Gründgensstraße entdeckte die Polizei tatsächlich Blutspuren und Patronenhülsen, allerdings weder einen Verletzten noch den mutmaßlichen Schützen. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass es auf einer Hochzeitsfeier in der Nähe zu einer Auseinandersetzung gekommen war. | Sendedatum NDR 90,3: 10.04.2022 12:00

