Steigende Preise: Hamburgs Schulcaterer fordern Ausgleich Stand: 17.06.2022 15:17 Uhr Mehrere Hundert Catering-Beschäftigte haben vor dem Hamburger Rathaus für eine Übernahme der durch Inflation und Ukraine-Krieg gestiegenen Kosten bei den Schulessen demonstriert. Sie machten am Freitag ihrem Unmut gegen die bisherige Weigerung der Schulbehörde mit Trillerpfeifen, Trommeln und Plakaten Luft.

Bislang bezahlen Schülerinnen und Schüler für ein Mittagessen an den Schulen 4 Euro, ab August 4,15 Euro. Nach Angaben der Initiative Hamburger Caterer - sie versorgen rund 70 Prozent der Schulen - sind jedoch 4,50 Euro pro Essen nötig, um die extremen Preissteigerungen abzufedern. Das lehnt die Schulbehörde bislang ab. Sie verweist auf bestehende Verträge und darauf, dass die Caterer während der Corona-Pandemie unter anderem mit zwei Millionen Euro unterstützt worden seien.

AUDIO: Hamburgs Schulcaterer wollen Krisenaufschlag wegen hoher Kosten (1 Min)

Schüler- und Elternkammer: Sozialstaffel ausweiten

Schüler- und Elternkammer schlagen vor, die sogenannte Sozialstaffel auszuweiten. An den Grundschulen zahlen bereits sozial schlechter gestellte Familien weniger oder gar nichts. So sollte es auch an den weiterführenden Schulen sein, fordern Kammern und Caterer. Das sei nicht finanzierbar, heißt es bislang aus der Schulbehörde.

