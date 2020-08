Stand: 15.08.2020 09:41 Uhr - NDR 90,3

Steigende Anzahl an Reichsbürgern in Hamburg

Die Zahl der Reichsbürger hat sich in Hamburg in den vergangenen vier Jahren fast verdoppelt. Aktuell zählen Verfassungsschützer hier 165 Personen. Die Szene der Reichsbürger ist alles andere als einheitlich, sagt Marco Haase vom Hamburger Verfassungsschutz auf Anfrage von NDR 90,3. Knapp zehn Prozent gelten als Rechtsextremisten. Es gäbe aber auch Esoteriker und Verschwörungsanhänger.

Bereitschaft zur Waffennutzung

Die steigenden Zahlen führt der Verfassungsschutz auf eine stärkere Beobachtung der Szene zurück. Reichsbürger lehnen die Existenz der Bundesrepublik und ihr Rechtssystem ab. Häufig sind sie im Besitz von Waffen. Szene-Angehörige seien auch bereit, diese Waffen für Gewalttaten einzusetzen, erklärt Haase.

Hinweise zu Reichsbürgern Hamburger Verfassungsschutz

Telefon 040 / 24 44 43

oder:

poststelle@verfassungsschutz.hamburg.de

Stichwort "Reichsbürger"

Reichsbürger verteilen Faltblätter

In den vergangenen Wochen seien in verschiedenen Stadtteilen - besonders im Bezirk Wandsbek -, Faltblätter verteilt worden. Darauf findet sich die Behauptung, dass die Verfassung des Kaiserreichs fortbestehe und die Corona-Maßnahmen zum Schaden aller Deutschen seien. Wer solche oder ähnliche Flugblätter im Briefkasten findet oder weitere Hinweise zu Reichsbürgern und Selbstverwaltern geben möchte, kann sich an den Hamburger Verfassungsschutz wenden. Jeder Hinweise wird grundsätzlich vertraulich behandelt.

Seit 2016 beobachtet der Verfassungsschutz in Hamburg die Reichsbürger.

