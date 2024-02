Stand: 21.02.2024 12:12 Uhr Staus nach Verkehrsunfall in Hammerbrook

In Hamburg ist es am Mittwochmittag nach einem Unfall zu längeren Staus in Hammerbrook gekommen. Auf der Straße Bürgerweide waren ein Lastwagen und ein Auto kollidiert. Dabei verkeilten sich die Fahrzeuge ineinander. Acht Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 21.02.2024 | 12:00 Uhr