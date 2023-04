Stand: 20.04.2023 11:12 Uhr Staus nach Unfall auf der Autobahn 7

Am Donnerstagvormittag ist nach einem Auffahrunfall auf der A7 eine Röhre des Elbtunnels voll gesperrt worden. Der Unfall hatte sich laut Verkehrsleitzentrale in der mittleren der drei Röhren ereignet. Zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Die anderen beiden Röhren waren weiterhin befahrbar. Es kam trotzdem zu langen Staus in beiden Richtungen. Nach eineinhalb Stunden konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden.

