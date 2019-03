Stand: 12.03.2019 11:49 Uhr

Staus nach Computerausfall im Hamburger Hafen

Im Hamburger Hafen haben am Dienstagvormittag für mehrere Stunden fast alle Räder still gestanden. Der Grund war ein Computerausfall beim Hafenunternehmen HHLA. Dadurch konnten an den Terminals keine Container abgefertigt werden. Betroffen waren alle drei großen Containerterminals: Altenwerder, Burchardkai und Tollerort. Dort werden normalerweise rund drei Viertel der gesamten Container im Hamburger Hafen umgeschlagen.

Computerprobleme bei der HHLA behoben NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 12.03.2019 13:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt Computerprobleme beim Hafenunternehmen HHLA haben am Dienstag für Stunden den Hamburger Hafen lahmgelegt. Es konnten keine Container abgefertigt werden. Die Panne ist behoben.







Computerprobleme sind behoben

Der Systemausfall begann laut einer Sprecherin des Unternehmens gegen 9.30 Uhr. Seit 12 Uhr ist die Panne behoben und die Systeme laufen wieder. Im Hafen kommt es aber noch immer zu langen Staus.

Viele Lkw, die im Hafen zu den Terminals unterwegs waren, verstopften kurz nach der Panne die Straßen. Von der Autobahnausfahrt Waltershof bis zum Containterterminal Burchardkai standen die Lastwagen Stoßstange an Stoßstange. Auch die Köhlbrandbrücke war nach kurzer Zeit komplett dicht.

Die Ursache des Computerausfalls ist noch unbekannt.

