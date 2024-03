Staus in Hamburger Innenstadt wegen vieler Baustellen Stand: 15.03.2024 09:23 Uhr Das befürchtete Verkehrschaos durch die zahlreichen Baustellen und Großsperrungen blieb am Freitag in Hamburg zunächst aus. Staus gab es trotzdem. Und mit Verzögerungen muss noch den gesamten Tag gerechnet werden.

Überraschend hatte die Verkehrsbehörde am Mittwoch bekannt gegeben, dass die viel befahrene Straße Bürgerweide von Donnerstagabend bis Sonntag blockiert ist. Dazu kommen viele andere Großsperrungen. "Nutzen Sie dringend S- und U-Bahn und machen Sie, wenn möglich, Homeoffice" hieß es von Hamburgs Verkehrsbehörde im Vorfeld. Sie warnte vor dem, was die eigene Baustellenkoordination eigentlich verhindern soll - einem Verkehrsinfarkt in der Hamburger Innenstadt am Freitag. Grund ist eine weitere Großsperrung: Seit Donnerstagabend ist die Straße Bürgerweide dicht - und zwar bis zum Sonntag. Grund ist der Teil-Abriss einer Straßenbrücke. Täglich nutzen rund 50.000 Autos die Verbindung von den Elbbrücken/Heidenkampsweg zur Alsterschwimmhalle.

Leichte Staus auf Bürgerweide und im Bereich der B5

Trotz der Brückenabrissarbeiten am Berliner Tor seien die Autos im morgendlichen Berufsverkehr dort zunächst entspannter vorangekommen als erwartet. Gegen 7.30 Uhr habe es noch keine größeren Staus rund um den Knotenpunkt gegeben, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitzentrale am Freitag. Nur im Bereich der Bundesstraße 5 und der Bürgerweide gab es demnach bereits leichte Staus. Ein geringeres Verkehrsaufkommen sei am Freitag eher normal, weil dann viele im Homeoffice arbeiteten, führte die Sprecherin aus.

Auch andere Hauptverkehrsstraßen blockiert

Am Wochenende sind weitere Verkehrsschlagadern blockiert: Ferdinandstor, die B5 nach Bergedorf und mehrere Spuren der A1 auf der Norderelbbrücke wegen eines akuten Schadens. Die Verkehrsbehörde empfiehlt die weite Umfahrung über den Ring 3 - Saseler Damm und den Krohnstieg. Die Staugefahr begründet sie mit einer seit Jahren geplanten Sperrung der Bahnlinie Hauptbahnhof-Dammtor-Altona. Die ist ab heute Abend zwei Wochen blockiert, wie auch anliegende Straßen. Das könne man nicht absagen, so die Behörde.

Auch in Altona könnte es voll werden auf den Straßen, seit Mittwoch ist dort der Holstenplatz wegen des Baus der Veloroute gesperrt. Und die Kieler Straße hat schon seit Wochen statt vier nur noch eine einzige Spur.

Volle Straßen schon am Donnerstag

Am Donnerstagvormittag kam es in und um Hamburg schon zu Staus. Am schlimmsten traf es Autofahrerinnen und -fahrer auf der A1 - dort gab es bis zu anderthalb Stunden Zeitverlust vor der Norderelbbrücke. Die Verkehrslage war so angespannt, dass Hochbahn-Busse im Stau aufgaben, an U-Bahn-Stationen die Fahrgäste absetzten und umdrehten.

